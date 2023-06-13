Жительница Тверской области донесла в полицию на бывшего супруга

Женщину будут судить за ложный донос Фото: Степан КАМЕНЕВ

Бежецкой межрайонной прокуратурой утверждено обвинительное заключение в отношении 37-летней местной жительницы. Женщина обвиняется в ложном доносе.

В ходе предварительного следствия установлено, что 20 апреля 2023 года обвиняемая из личной неприязни донесла в полицию, что бывший супруг похитил у нее 30 000 рублей.

Проверка факт кражи не подтвердила. Обвиняемая вину в преступлении признала.

Уголовное дело направлено в Бежецкий межрайонный суд для рассмотрения по существу.