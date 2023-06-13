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НовостиОбщество13 июня 2023 6:03

Жительница Тверской области донесла в полицию на бывшего супруга

Женщина сообщила о краже, которую он не совершал
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Женщину будут судить за ложный донос

Женщину будут судить за ложный донос

Фото: Степан КАМЕНЕВ

Бежецкой межрайонной прокуратурой утверждено обвинительное заключение в отношении 37-летней местной жительницы. Женщина обвиняется в ложном доносе.

В ходе предварительного следствия установлено, что 20 апреля 2023 года обвиняемая из личной неприязни донесла в полицию, что бывший супруг похитил у нее 30 000 рублей.

Проверка факт кражи не подтвердила. Обвиняемая вину в преступлении признала.

Уголовное дело направлено в Бежецкий межрайонный суд для рассмотрения по существу.