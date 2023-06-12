В Твери в День России прыгали спортсмены

12 июня на площади Славы в Твери прошел уникальный фестиваль легкой атлетики. Фото: ПТО

12 июня на площади Славы в Твери в четвертый раз прошел уникальный фестиваль легкой атлетики Athletics League. Свое мастерство продемонстрировали известные легкоатлеты России и Белоруссии. Мероприятие было организовано при поддержке областного правительства. Среди участников фестиваля – чемпион мира 2013 года в прыжках в длину Александр Меньков, обладатель серебряной медали чемпионата Европы 2018 года в прыжках с шестом Тимур Моргунов.

«В этом году фестиваль впервые приобрел статус международного – на него приглашены ведущие спортсмены Белоруссии: прыгуны с шестом Ирина Жук и Матвей Волков, призер чемпионата мира в прыжках в длину Анастасия Мирончик-Иванова, бронзовый призер чемпионата Белоруссии в прыжках в длину Артем Гурин», - сообщили в пресс-службе областного правительства.

Тверскую легкую атлетику представила чемпионка России по прыжкам в длину среди девушек Таисия Дмитриева.