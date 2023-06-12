Петру Малыгину посмертно присвоено звание Почётного гражданина Торжка. Фото: ПТО

Археологу Петру Малыгину присвоено звание Почётного гражданина Торжка. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«К сожалению, посмертно, в прошлом году Пётр Дмитриевич ушёл из жизни в возрасте 65 лет. Для учёного - самый расцвет сил, и он до последнего дня трудился, делал все возможное для сохранения российской истории» - сообщают в областном правительстве.

Благодаря Петру Малыгину проведена колоссальная работа по выявлению, описанию и картографированию памятников археологии Тверской области. Четверть века он руководил Новоторжской археологической экспедицией, более того - он её и создал. Находки, сделанные под руководством Петра Малыгина в Торжке, просто невероятны. Берестяные грамоты (в том числе и легендарная 1000-ая по счету берестяная грамота из всех, найденных на территории России). Каменные укрепления Новоторжского кремля, в существование которых до Малыгина почти никто не верил. Драгоценный Новоторжский серебряный клад. Выдающимся исследователем и его учениками собрана уникальная коллекция находок, дающая полное и чёткое представление о средневековом Торжке и быте Верхневолжья в ту эпоху.

В ВИЭМ Пётр Малыгин работал с 1989 по 2005 год. Он заведовал отделом археологии, организовал в музее обработку археологических материалов.