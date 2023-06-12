В Торжке Тверской области рушится старинное ограждение бывшего здания духовного училища

Сейчас в бывшем здании училища располагаются квартиры. А когда-то оно было усадьбой. Фото: www.gorodtorzhok.ru

В Торжке Тверской области обрушилось старинное каменное ограждение здания бывшего духовного училища.

Обрушение произошло ещё весной, сообщает портал "ГородТоржок". И уже несколько недель камни просто валяются на земле.

Духовное училище при Борисоглебском монастыре было основано в в 1772 году и являлось низшей ступенью Тверской духовной семинарии. Там обучались дети и подростки от 8 до 18 лет, в основном дети духовенства. Сначала духовное училище располагалось в монастырских зданиях, а позже переехало в усадьбу Агафоклеи Полторацкой - русской предпринимательницы и откупщицы (откупщик - сборщик налогов), хозяйки имений Грузины (Торжокский район) и Оккервиль (Санкт-Петербург). Агафоклея пожертвовала усадебное здание под училище.

Сегодня в бывшем здании духовного училища располагаются жилые квартиры.