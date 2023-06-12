В Твери автомобилист отправился под суд, потому что ему показали средний палец

На место происшествия была вызвана полиция. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В микрорайоне «Южный» в Твери автомобилист, создавая помеху другим машинам, пытался выехать в левый ряд на Октябрьском проспекте. Один из водителей показал ему средний палец. Посчитав это оскорбительным, автомобилист нагнал обидчика на перекрестке, остановился, вылез из авто и ударил рукой по лобовому стеклу оппонента. Тот попытался выйти и разобраться, но обиженный автомобилист ударил его в челюсть. Была вызвана полиция. Возбуждено административное дело. Дело рассматривал Московский районный суд Твери.

«При рассмотрении материалов дела в суде фигурант отказался признавать себя виновным, заявив, что не трогал оппонента и ограничился устным замечанием», - сообщает пресс-служба суда.

Суд назначил нападавшему штраф в 7 тысяч рублей.