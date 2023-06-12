Вход в Ржевский мемориал в День России будет бесплатным

12 июня Ржевский мемориал работает бесплатно. Фото: Ржевский филиал Музея Победы

12 июня вход в Ржевский филиал Музея Победы будет свободным в честь Дня России. Жители и гости Тверской области могут бесплатно посетить экспозиции музея «Ставка Сталина» и музейного павильона Ржевского мемориала Советскому солдату. Площадки работают с 10.00 до 18.00.

- В честь государственного праздника мы подготовили подарки для гостей нашего филиала — у подножия Ржевского мемориала состоится большая музыкальная патриотическая акция, а в музее «Ставка Сталина» начинает работу обновленная выставка «Титаны Ржева», – сообщила заведующая Ржевским филиалом Музея Победы Марина Копаева.

В 14.00 у Ржевского мемориала начнется концертная программа «Память сердца», посвященная Дню России. Для гостей выступят студенты и преподаватели Российской академии музыки имени Гнесиных г. Москвы и учащиеся Детской музыкальной школы № 1 им. Я.И. Гуревича г. Ржева. Музыкальные ансамбли и солисты исполнят произведения таких известных композиторов, как Михаил Глинка, Борис Мокроусов, Владимир Власов и др. Также прозвучат песни, посвященные героям Великой Отечественной войны.