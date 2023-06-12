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НовостиПроисшествия12 июня 2023 8:25

В центре Твери произошло ДТП со скорой

Машины столкнулись у Путевого дворца
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
В центре Твери произошло ДТП со скорой.

В центре Твери произошло ДТП со скорой.

Фото: Виктория ТУШКОВА

Утром 12 июня в Твери у Путевого дворца произошло ДТП, одним из участников которого стал автомобиль скорой помощи. Судя по фото очевидцев, другим участником столкновения стала иномарка Хендай.

У скорой оторван бампер, других повреждений на автомобилях нет. На место происшествия прибыли ещё две кареты скорой. Видимо, для того, чтобы забрать пациента, которого везла скорая, попавшая в ДТП.

В ГИБДД пока никак не комментируют эту аварию.

В центре Твери произошло ДТП со скорой.

В центре Твери произошло ДТП со скорой.

Фото: Виктория ТУШКОВА

В центре Твери произошло ДТП со скорой.

В центре Твери произошло ДТП со скорой.