В центре Твери произошло ДТП со скорой. Фото: Виктория ТУШКОВА

Утром 12 июня в Твери у Путевого дворца произошло ДТП, одним из участников которого стал автомобиль скорой помощи. Судя по фото очевидцев, другим участником столкновения стала иномарка Хендай.

У скорой оторван бампер, других повреждений на автомобилях нет. На место происшествия прибыли ещё две кареты скорой. Видимо, для того, чтобы забрать пациента, которого везла скорая, попавшая в ДТП.

В ГИБДД пока никак не комментируют эту аварию.

В центре Твери произошло ДТП со скорой. Фото: Виктория ТУШКОВА