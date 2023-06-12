В центре Твери произошло ДТП со скорой.
Фото: Виктория ТУШКОВА
Утром 12 июня в Твери у Путевого дворца произошло ДТП, одним из участников которого стал автомобиль скорой помощи. Судя по фото очевидцев, другим участником столкновения стала иномарка Хендай.
У скорой оторван бампер, других повреждений на автомобилях нет. На место происшествия прибыли ещё две кареты скорой. Видимо, для того, чтобы забрать пациента, которого везла скорая, попавшая в ДТП.
В ГИБДД пока никак не комментируют эту аварию.
В центре Твери произошло ДТП со скорой.
Фото: Виктория ТУШКОВА
В центре Твери произошло ДТП со скорой.