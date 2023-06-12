На Соборной площади в Твери заработал новый фонтан

Новый фонтан на Соборной площади в Твери. Фото: ПТО

На площади перед Путевым дворцом в Твери в День России, 12 июня, заработал новый фонтан. Размер фонтана – 16 на 16 метров. Он облицован натуральным, термообработанным гранитом нескольких видов. Здесь 64 вертикальные струи. Высота подъема воды до 10 метров.

Ко Дню города, в середине июля, на нем включат подсветку. На водный экран будет также проецироваться лазерное изображение.

Фонтан стал частью благоустройства Соборной площади. Ещё одним арт-обьектом здесь вскоре станет скульптура беседующих святителя Симеона и молодого князя Михаила Тверского. Над этим проектом сейчас работает заслуженный художник РФ Юрий Хмелевский.

Продолжаются работы по восстановлению Спасо-Преображенского собора.

Новый фонтан уже оценил губернатор Игорь Руденя: «Новый свето-музыкальный фонтан станет украшением ансамбля исторического центра Твери».

Кстати, фонтан появился на площади по его инициативе, а его открытие стало подарком областного правительства к празднику для жителей и гостей города.