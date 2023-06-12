Жительница Твери хотела воспользоваться онлайн-сервисом поиска попутчиков и была обманута

Мошенники обманули женщину. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Твери хотела поехать в Селижаровский район и была обманута. Она решила воспользоваться онлайн-сервисом поиска попутчиков, но нарвалась на мошенников.

Как сообщили в областном УМВД, женщина выбрала в приложении подходящее предложение и связалась с автором:

- Незнакомец, на объявление которой и откликнулась заявительница, предложил забронировать место и скинул ей ссылку для оплаты поездки. Девушка перешла по ссылке, ввела данные своей банковской карты, после чего произошло списание денежных средств в сумме 40 000 рублей.

Полиция напоминает: мошенники чаще всего действуют по одному из двух сценариев. Первый состоит в том, чтобы убедить пассажира внести предоплату за поездку, после чего исчезнуть. Второй — использовать фишинговый сайт, внешне напоминающий известный сервис поиска попутчиков, с целью получения данных банковской карты и последующего списания с неё денежных средств.