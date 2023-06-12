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НовостиОбщество12 июня 2023 6:29

В Твери девушка в одних трусах гуляла посреди проезжей части

Неизвестная молодая особа совершила променад практически обнажённой по оживлённому Волоколамскому проспекту
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Девушка в одних трусах на Волоколамском проспекте в Твери. Фото: vk.com/podslyshano_y_voditelei69/Alex Shalotin

Девушка в одних трусах на Волоколамском проспекте в Твери. Фото: vk.com/podslyshano_y_voditelei69/Alex Shalotin

11 июня, около полудня по Волоколамскому проспекту в Твери гуляла практически голая девушка. Её сняли на видео очевидцы в районе улицы Фадеева.

Девушка дефилировала вдоль проезжей части. Судя по всему, молодая особа раздевалась прямо во время своего променада по дороге. В итоге на ней остались одни трусы. Чем был вызван эпатажный и небезопасный поступок, неизвестно. В соцсетях жители спорят: возможно, девушка проспорила кому-то, а может быть, находилась в нетрезвом состоянии.