В Тверской области за сутки произошло 25 пожаров

Двадцать пять пожаров произошло за сутки в Тверской области. Фото: Андрей Иванов.

За последние сутки в Тверской области огнеборцы выезжали на тушение двадцати пяти пожаров. Таковы данные официальной сводки, опубликованной Главным управление МЧС по Тверской области.

Спасатели тушили:

пожар в Старицком округе, сельская территория ст. Старица, д. Сухолжино;

пожар в городе Белом, ул. Красногвардейская;

пожар в Максатихинском округе, д. Кострецы;

пожар в городе Вышний Волочёк, ул. Западная;

пожар в Андреапольском округе, д. Жельно;

пожар в Твери, ул. Склизкова;

пожар в Молоковском округе, д. Борок;

пожар в Лихославльском округе, д. Губка.

Шестнадцать раз происходило загорание мусора, шесть раз - растительности.

Напомним, в пожаре в Вышнем Волочке на улице Загородной сгорел дом многодетной семьи. Сейчас погорельцам оказывают помощь.