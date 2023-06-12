Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия12 июня 2023 6:09

В Тверской области за сутки произошло 25 пожаров

Горели дома, мусор, растительность
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Двадцать пять пожаров произошло за сутки в Тверской области.

Двадцать пять пожаров произошло за сутки в Тверской области.

Фото: Андрей Иванов.

За последние сутки в Тверской области огнеборцы выезжали на тушение двадцати пяти пожаров. Таковы данные официальной сводки, опубликованной Главным управление МЧС по Тверской области.

Спасатели тушили:

пожар в Старицком округе, сельская территория ст. Старица, д. Сухолжино;

пожар в городе Белом, ул. Красногвардейская;

пожар в Максатихинском округе, д. Кострецы;

пожар в городе Вышний Волочёк, ул. Западная;

пожар в Андреапольском округе, д. Жельно;

пожар в Твери, ул. Склизкова;

пожар в Молоковском округе, д. Борок;

пожар в Лихославльском округе, д. Губка.

Шестнадцать раз происходило загорание мусора, шесть раз - растительности.

Напомним, в пожаре в Вышнем Волочке на улице Загородной сгорел дом многодетной семьи. Сейчас погорельцам оказывают помощь.