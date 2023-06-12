В Тверской области за сутки произошло 25 пожаров

Двадцать пять пожаров произошло за сутки в Тверской области.
Фото: Андрей Иванов.
За последние сутки в Тверской области огнеборцы выезжали на тушение двадцати пяти пожаров. Таковы данные официальной сводки, опубликованной Главным управление МЧС по Тверской области.
Спасатели тушили:
пожар в Старицком округе, сельская территория ст. Старица, д. Сухолжино;
пожар в городе Белом, ул. Красногвардейская;
пожар в Максатихинском округе, д. Кострецы;
пожар в городе Вышний Волочёк, ул. Западная;
пожар в Андреапольском округе, д. Жельно;
пожар в Твери, ул. Склизкова;
пожар в Молоковском округе, д. Борок;
пожар в Лихославльском округе, д. Губка.
Шестнадцать раз происходило загорание мусора, шесть раз - растительности.
Напомним, в пожаре в Вышнем Волочке на улице Загородной сгорел дом многодетной семьи. Сейчас погорельцам оказывают помощь.