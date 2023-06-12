Многодетным погорельцам из Вышнего Волочка Тверской области оказывают помощь

Дом семьи Суволиных практически полностью сгорел. Фото: vk.com/v.volochek

Многодетной семье из Вышнего Волочка Тверской области, у которой 11 июня сгорел дом, оказывается всесторонняя помощь, сообщает правительство региона. Об этом распорядился губернатор Игорь Руденя.

В семье погорельцев воспитываются трое детей. Для помощи семье сформирована специальная комиссия, в состав которой вошли представители администрации Вышневолоцкого округа и Министерста семейной и демографической политики Тверской области. Специалисты находятся с семьёй Суволиных на постоянной связи. Погорельцы временно разместились у соседей, они обеспечены едой, одеждой, товарами первой необходимости.

Напомним, пожар в жилом доме на улице Западной произошёл накануне, около 8 часов утра. Огонь пожарные тушили более полутора часов. Пожар был очень сильный. «Сами чудом успели выбежать в чём спали...Сгорело все...» - писали горожане в соцсетях. Причины пожара устанавливаются.