Губернатор Игорь Руденя поздравил с Днём России жителей Тверской области

Поздравление губернатора Тверской области с Днём России. Фото: ПТО

12 июня с Днём России жителей Тверской области поздравил губернатор Игорь Руденя. Глава региона отметил, что праздник наполнен особыми чувствами гордости за свою страну, за ратные и трудовые подвиги её жителей.

«На протяжении многих столетий граждане России честно и бескорыстно служили Отчизне. Именно искреннее, глубокое чувство патриотизма не раз помогло нашим предкам преодолеть любые испытания, защитить родную землю, создать великую Россию. Сегодня граждане нашей страны хранят верность этим традициям, проявляют сплочённость и преданность Родине, отстаивая право на суверенное развитие Российской Федерации, вместе решая масштабные задачи во имя достойного будущего Отечества», – говорится в поздравлении Игоря Рудени.

Напомним, Тверь начнёт праздновать День России с поднятия Государственного флага РФ на площади Славы в 11:00. Праздничные мероприятия продолжатся легкоатлетическим фестивалем «Athletics League». В полдень на площади у ДК «Пролетарка» состоится Всероссийская акция «Надень народное на День России», которая призвана подчеркнуть красоту и уникальность народного костюма. Полную программу мероприятий можно прочитать на нашем сайте.