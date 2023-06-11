В Вышнем Волочке у многодетной семьи сгорел дом

У многодетной семьи сгорел дом. Фото: VK/#Вышний Волочек

Утром 11 июня в Вышнем Волочке Тверской области, на улице Западная сгорел жилой дом. Как сообщает пресс-служба МЧС по Тверской области, пожар тушили около двух часов. Из проживавших никто не пострадал, а вот строение пойдёт под снос.

В соцсетях Вышнего Волочка неравнодушные горожане бросили клич о помощи погорельцам, оказалось, дом принадлежал многодетной семье, где воспитывается трое детей.

«Сами чудом успели выбежать в чем спали...Сгорело все...Семья многодетная... Любая помощь в такой ситуации очень нужна,» - писали горожане в соцсетях.

Чуть позже пресс-служба правительства Тверской области распространила сообщение, в котором говорится, что о ситуации уведомлен губернатор Игорь Руденя, который поручил оказать погорельцам всю необходимую помощь.

«По поручению главы региона для решения поставленных задач сформирована специальная комиссия, в состав которой вошли представители администрации муниципалитета, Минсемьи Тверской области. Специалисты находятся с семьей на постоянной связи», - сообщили в областном правительстве.

Сейчас семья временно размещена у соседей. Они обеспечены продуктовыми наборами, одеждой и другими товарами первой необходимости.

В настоящее время причины и ущерб устанавливаются.