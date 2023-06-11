В Твери в ландшафтном парке «Тьмака» можно бесплатно заняться йогой

Йога в парке - модный вид досуга. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

17 и 18 июня в ландшафтном парке «Тьмака» пройдут бесплатные тренировки на открытом воздухе по йоге. Об этом на своей страничке в соцсети сообщает Дирекция парков.

- В преддверии праздника, международного Дня йоги (21 июня), мы приглашаем всех любителей и профессионалов этой древней практики совершенствования духа и тела присоединиться к нам, - сообщают организаторы.

17 июня занятия будут проходить с 10.00 до 11.30. 18 июня - с 10.00 до 12.00.

Коврики для занятия не предоставляются, поэтому не забудьте взять с собой личный.