В Бежецке полицейские раскрыли кражу велосипеда

Раскрыть кражу удалось по горячим следам.
Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
В дежурную часть полиции Бежецка Тверской области обратилась 36-летняя местная жительница с заявлением о том, что из подъезда дома был похищен велосипед стоимостью 16 тысяч рублей. О происшествии сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области. Велосипед стоял на лестничной площадке и даже не был пристёгнут тросом.
Вскоре полицейские нашли злоумышленника. К хищению оказался причастен неработающий ранее судимый житель Бежецка 1992 года рождения. Велосипед он продал, а выручку потратил на личные нужды.
Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.