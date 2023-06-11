В Бежецке полицейские раскрыли кражу велосипеда

Раскрыть кражу удалось по горячим следам. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

В дежурную часть полиции Бежецка Тверской области обратилась 36-летняя местная жительница с заявлением о том, что из подъезда дома был похищен велосипед стоимостью 16 тысяч рублей. О происшествии сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области. Велосипед стоял на лестничной площадке и даже не был пристёгнут тросом.

Вскоре полицейские нашли злоумышленника. К хищению оказался причастен неработающий ранее судимый житель Бежецка 1992 года рождения. Велосипед он продал, а выручку потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.