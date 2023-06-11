Вор-рецидивист похитил из гаража под Тверью бензотриммер

Раскрыть преступление удалось по горячим следам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

52-летний житель деревни Аркатово Калининского района обнаружил, что из гаража, находящегося рядом с домом, похищен бензотриммер. Мужчина обратился в полицию. Ущерб хозяин оценил в 10 000 рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тверской области, раскрыть преступление удалось быстро.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Эксперты-криминалисты изъяли следы и микрочастицы, которые свидетельствовали о том, что злоумышленник действовал один.

Вскоре был задержан вор. Им оказался 38-летний ранее судимый местный житель. Мужчина сознался в содеянном и пояснил, что похищенное имущество он собирался продать.

Бензотриммер изъят полицейскими и в скором времени будет возвращен владельцу. Возбуждено уголовное дело.