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НовостиОбщество11 июня 2023 14:43

На День России в Твери будет тепло и солнечно

Дождя синоптики не прогнозируют
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
В Твери на День России будет тепло и ясно.

В Твери на День России будет тепло и ясно.

Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

На День России, 12 июня, в Твери будет хорошая летняя погода - солнечно и тепло. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

При этом жарко не будет - до +21 градуса днём. Утром столбики термометров покажут до +18, а потом градусы пойдут на повышение. Вечером так же комфортно: до +20.

Всю предстоящую неделю погода продолжит радовать жителей региона - дождей синоптики не прогнозируют, температура по-летнему комфортная - чуть больше +20.