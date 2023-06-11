На День России в Твери будет тепло и солнечно

В Твери на День России будет тепло и ясно. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

На День России, 12 июня, в Твери будет хорошая летняя погода - солнечно и тепло. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

При этом жарко не будет - до +21 градуса днём. Утром столбики термометров покажут до +18, а потом градусы пойдут на повышение. Вечером так же комфортно: до +20.

Всю предстоящую неделю погода продолжит радовать жителей региона - дождей синоптики не прогнозируют, температура по-летнему комфортная - чуть больше +20.