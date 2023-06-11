В Твери пришвартовался уникальный теплоход «Мустай Карим»

Уникальный теплоход у пристани Речного в Твери. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

11 июня у пристани Речного вокзала пришвартовался уникальный четырехпалубный пассажирский лайнер «Мустай Карим».

Четырехпалубный корабль класса «река-море», спущенный на воду в 2019 одну, оснащен современной электроникой. Общая мощность судовых двигателей составляет 3200 кВт. Корабль проводит туры из Москвы, Петербурга, Казани, Перми, Уфы. Наименование корабля - в честь великого башкортостанского писателя и поэта, чьим именем уже назван аэропорт, один из театров, а также улицы в Башкортостане и Москве.

Очевидно, в Твери у пассажиров лайнера, которых может быть на борту до 322-х, экскурсионная программа.