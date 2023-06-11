40-летняя жительница Твери перевела мошенникам почти миллион рублей

Преступников найти не удалось. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

40-летняя жительница Твери стала жертвой телефонных мошенников, она взяла в кредит и перевела на указанные ими счета 990 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.

Женщине поступил звонок от незнакомца, который представился сотрудником банка. Он сообщил, что на нее пытаются оформить кредит. Поэтому нужно взять в кредит, обналичить и перевести на «безопасный» счёт 990 тысяч рублей.

О подобных схемах мошенничества женщина знала, но почему-то поверила звонившему. Оформила кредит и перевела деньги через банкоматы в разных торговых центрах города.

Потом незнакомец перестал отвечать на звонки. Поняв, что ее обманули, женщина написала заявление в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Преступников разыскивают.