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НовостиПолитика11 июня 2023 8:56

В боях на Украине погиб Игорь Кузнецов из Тверской области

Он воевал в составе ЧВК «Вагнер»
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Игорь Кузнецов погиб в боях за Артёмовск. Фото: VK/ Максатихинский муниципальный округ

Игорь Кузнецов погиб в боях за Артёмовск. Фото: VK/ Максатихинский муниципальный округ

Игорь Кузнецов из Максатихи Тверской области погиб в боях за Артёмовск в ходе СВО на Украине. Об этом сообщает администрация Максатихинского муниципального округа.

Глава округа Максим Хованов выразил соболезнования семье, родным и близким бойца. Известно, что Игорь Кузнецов погиб 30 апреля, он воевал в составе ЧВК «Вагнер».

Игорь Кузнецов родился в селе Сельцы Максатихинского района 30 сентября 1980 года. 14 декабря 2022 года отправился на фронт добровольцем, принимал участие в спецоперации в составе частной военной компании «Вагнер».

О месте и времени погребения власти округа сообщат дополнительно.