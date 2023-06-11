На старинном Волынском кладбище в Твери установили информационные стенды

Информационный стенд на Волынском кладбище в Твери. Фото: VK/Меморил «Волынский некрополь»

10 июня в Твери на Волынском кладбище установили информационные стенды. Об этом энтузиасты, возрождающие некрополь, рассказали в группе «Мемориал "Волынский некрополь» в соцсети.

«Сегодня наконец-то оформили информационный стенд. Пусть этот стенд и не такой шикарный, как возле Покровской церкви, что на рынке, но зато сделали сами», - рассказали организаторы.

История Волынского кладбища в Твери ведется с XVIII столетия. Правда, о ней в новейшей России уже было и забыли, некрополь зарос сорняками, кустарниками, но нашлись местные неравнодушные любители истории, которые занялись его восстановлением. Сейчас там регулярно проходят субботники, поучаствовать в которых может каждый желающий.

Уникальность места в том, что это единственное старинное кладбище города, практически полностью сохранившее свою территорию около 4 гектаров. Свою историю некрополь ведет с 1775 года. Как и большинство кладбищ русской провинции Волынское возникло после указа Сената 1771 года. В нем было постановлено запретить погребение в городах, кладбища вынести за городскую черту.