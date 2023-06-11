Ретропоезд «Селигер» выйдет в рейс по Тверской области в День России

Ретропоезд «Селигер». Фото: компания МТППК

Завтра, 12 июня, ретропоезд «Селигер» выйдет в дополнительный рейс. Об этом сообщает компания-перевозчик МТППК.

В путешествии пассажиров ждет бесплатный аудиогид, проводники в форменных костюмах образца 1950-х годов, а также экскурсия по старинной станции Куженкино. Здесь проведена историческая реконструкция помещений станции.

Расписание поезда на 12 июня: Отправление из Бологого в 9.15 и в Осташкове 12.49.

Отправление из Осташкова в 15.07 и в Бологом 18.21.