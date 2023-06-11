В Твери установили памятную доску в честь всех тверских князей

Доска с именами тверских князей и историк Владимир Лавренов. Фото: VK/Музей Козла в Твери

В Твери у входа в Музей Козла, что на улице Жигарева, появился новый арт-объект. Памятный барельеф, доска с именами всех князей Тверского княжества.

В перечне 14 персон, начиная с Ярослава Ярославича, жившего в 13 веке, и до Михаила Борисовича, родившегося в середине 15 века. Доска установлена ко Дню России. Идея их установки принадлежит создателю Музея Козла, историку Владимиру Лавренову. Воплотил задумку в жизнь скульптор Александр Пошерадский.

Открытие доски приурочено ко Дню России, который отмечается 12 июня.

-В этот день мы вспоминаем не только 30 - летие новой Росси, не только 100 - летие советской России, но и всю тысячелетнюю историю России, частью которой была история великого Тверского княжества. Нам всегда хотелось иметь возможность публично вспоминать всех тверских князей и запечатлеть их имена. Ещё не было нашего музея, а мысль об установлении такой памятной доски была. Сегодня она воплотилась! - сообщили суть идеи авторы проекта.