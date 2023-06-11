На М-11 приступили к строительству надвижки моста через Волгу Твери

Строительство моста через Волгу в Твери на М-11. Фото: VK/ Государственная компания «Автодор»

Строители приступили к надвижке пролетного строения моста через Волгу на северном обходе Твери, части трассы М-11 «Нева». Об этом сообщает государственная компания «Автодор».

-Его протяженность составит 738 метров, вес металлоконструкций порядка 5,8 тыс. тонн, а само сооружение будет стоять на 10 опорах, - сообщают в компании.

Надвижка будет идти в несколько этапов и завершится к середине лета 2024 года. С правого берега Волги уже надвинуто более 100 метров пролета моста общим тоннажем 1450 тонн. С левого берега после завершения возведения всех опор будет идти монтаж пролетов с помощью мощных кранов грузоподъемностью 300 тонн. Всего в работах на мосту, в том числе и в возведении русловых опор, задействовано 200 человек и 40 единиц техники.

Строительство обхода Твери общей протяженностью почти 64 км разделено на два пусковых комплекса. На обходе предусмотрено возведение 28 искусственных сооружений, самые сложные из которых – мосты через Волгу (второй пусковой комплекс) и Тверцу (первый пусковой комплекс).

Надвижку пролётного строения на мосту через реку Тверцу, которую начали в апреле 2023 года, завершат в конце июня. Объект планируется запустить в конце декабря 2023 года. Ввод всего обхода запланирован на конец 2024 года.