В городах Тверской области появятся новые паблик-арт объекты

Ржевский просак. Фото: Центр развития экономики малых городов.

Подведены итоги творческого соревнования на лучшие паблик-арт объекты, которые будут установлены в городах Тверской области - Ржеве, Вышнем Волочке и Калязине.

В Ржеве появится объект по проекту московского архитектора Анны Шмаковой «Не попасть в просак», связанный с историческим занятием ржевитян по плетению веревок и канатов с помощью просаков.

В Вышнем Волочке победил волочанин Илья Забоев. Он работает в сфере IT, является социальным предпринимателем. Работа Ильи называется «Лодка нагруженная, натуральнаго цвету» и отсылает к гербу города Вышний Волочек, на котором изображена лодка как символ того, что город находился на водном торговом пути.

В Калязине появится паблик-арт объект «Литературные кружева» по эскизу дизайнера и архитектора из Луганска Кристины Кляута. Необычная конструкция будет установлена летом в Литературном сквере города.

Все победители получат денежные премии.

Организатором конкурса выступает Центр развития экономики малых городов. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.