Большой Волжский крестный ход всегда проходит торжественно и с присутствием митрополита Амвросия. Фото: Виктория ТУШКОВА

Сегодня, 10 июня, в Тверской области начался XXIV Большой Волжский крестный ход - одно из главных событий года для верующих.

В этом году событие посвящено святой благоверной княгине Анне Кашинской.

За шестнадцать дней паломники посетят одиннадцать районов Тверской области, а ещё заедут в подмосковную Дубну.

Крестный ход традиционно начался от истока Волги сразу после освящения её вод у Ольгинского женского монастыря. А закончится в Кашине, где 24-25 июня состоятся торжества, посвящённые 655-летию преставления Анны Кашинской и 75-летию возвращения Церкви её мощей.

Основной путь крестный ход проделает по воде. За весь маршрут верующие преодолеют около 800 километров.