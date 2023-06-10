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НовостиПолитика10 июня 2023 5:23

К Дню России в районах Твери приурочили вручение паспортов юным гражданам России

Тридцать четыре 14-летних школьника получили первое удостоверение личности
Олег ХАДАЕВ
Торжественное фото на память после вручения паспортов. Фото: Администрация Твери.

Торжественное фото на память после вручения паспортов. Фото: Администрация Твери.

Накануне Дня России в администрациях районов Твери торжественно вручили паспорта школьникам - гражданам Российской Федерации.

Первое удостоверение личности получили 34 ученика 14-летнего возраста.

Помимо вручения паспортов, школьникам рассказали об истории российского паспорта и значимости документа для каждого гражданина России.

Паспорта вручали руководители районных администраций и сотрудники полиции.

А в Пролетарском районе обладателей новых паспортов поздравляли член Общероссийского общественного движения детей и молодежи «Движение Первых» Анастасия Чернак и председатель общественной волонтерской организации «Добро 69» Вадим Казаков.