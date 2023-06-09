В центре Твери изменится схема движения и появится новый светофор

В Твери началась подготовка к ремонту двух проспектов - Тверского и Чайковского Фото: администрация Твери

В Твери началась подготовка к ремонту двух проспектов - Тверского и Чайковского. Работы будут выполнены в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Ремонт включает: демонтаж старых и непригодных для использования трамвайных путей, замену дорожного покрытия, укладку брусчатки на тротуарах на Тверском проспекте, обновление остановок, обустройство парковочных карманов, замену опор наружного освещения с установкой светодиодных светильников. Воздушные линии электропередачи заменят на подземные.

- По окончании ремонта будет введена новая схема организации дорожного движения на Тверском проспекте с разрешением левого поворота в сторону Старого Волжского моста на пересечении с улицей Советской. Прорабатывается возможность введения транспортного и пешеходного регулирования и установка нового светофора на перекрестке бульвара Радищева и Тверского проспекта, - рассказали в пресс-службе администрации Твери.

Ремонтировать проспекты будут все лето. Администрация предупреждает, что дорожное движение будет осуществляться по временной схеме и может быть затруднено в часы-пик.