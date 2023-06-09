Жители и гости Тверской области могут бесплатно посетить Ржевский филиал Музея Победы Фото: Александр ЖМУЛИН

12 июня жители и гости Тверской области могут бесплатно посетить Ржевский филиал Музея Победы. В День России будут открыты экспозиции музея «Ставка Сталина» и музейного павильона Ржевского мемориала Советскому солдату.

Площадки будут работать с 10:00 до 18:00.

- В честь государственного праздника мы подготовили подарки для гостей нашего филиала - у подножия Ржевского мемориала состоится большая музыкальная патриотическая акция, а в музее «Ставка Сталина» начинает работу обновленная выставка «Титаны Ржева», - рассказала заведующая Ржевским филиалом Музея Победы Марина Копаева.

В 14:00 у Ржевского мемориала Советскому солдату начнется концертная программа «Память сердца». Прозвучат произведения известных композиторов и песни, посвященные героям Великой Отечественной войны.

В музее «Ставка Сталина» посетители уидят исторические интерьеры времен Великой Отечественной войны, военные документы, фотоматериалы, личные вещи солдат и офицеров.

Помимо основной экспозиции в музее представлена выставка в рамках проекта «Титаны Ржева». Новая экспозиция посвящена участнику Ржевской битвы Герою Советского Союза Геннадию Габайдуловичу Габайдулину и приурочена к 109-летию со дня его рождения.