12 000 подростков смогут трудоустроиться летом в Тверской области Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В 2023 году в Тверской области в рамках летней трудовой занятости планируется трудоустроить более 12 тысяч ребят – это 25% подростков региона. Об этом рассказал губернатор Игорь Руденя 8 июня в прямом эфире.

- Основная задача - чтобы дети получали официальную заработную плату за свой труд, навыки работы, чтобы находились в хорошем трудовом коллективе и имели ответственных наставников, – сказал глава региона.

В настоящее время работодателями области заявлено порядка 5,6 тыс. вакансий для школьников. Увеличено количество временных рабочих мест для подростков в сферах здравоохранения и туризма.

Растёт число трудовых отрядов и корпоративных программ занятости, которые подразумевают трудоустройство на временную работу детей сотрудников предприятий, что позволяет в будущем создавать трудовые династии.