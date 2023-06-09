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НовостиПроисшествия9 июня 2023 13:48

Житель Тверской области нарубил берез на 140 000 рублей

На него завели уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Мужчина спилил деревья на дрова Фото: УМВД России по Тверской области

Мужчина спилил деревья на дрова Фото: УМВД России по Тверской области

В дежурную часть Фировского пункта полиции поступило сообщение об обнаружении незаконной вырубки берёз в лесу вблизи посёлка Комсомольский на территории Баталинского участкового лесничества. Ущерб составил 140 000 рублей.

На месте полицейские изъяли спилы деревьев и бензопилу. Также был задержан подозреваемый - 54-летний местный житель. Мужчина сообщил, что спилил дереья на дрова.

Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 статьи 260 УК РФ. Подозреваемому грозит до четыре лет лишения свободы.