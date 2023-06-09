В Осташкове планируют построить туристический комплекс с маяком

На берегу Селигера планируется строительство туристического комплекса с маяком и смотровой площадкой Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

9 июня губернатор Игорь Руденя провел заседание Межведомственной комиссии по земельным отношениям. Обсуждались вопросы переселения граждан из аварийного жилья в Осташковском округе, а также предложения по реализации туристических инвестпроектов.

В частности, рассмотрен перевод земельных участков площадью 13 га из зоны сельскохозяйственного значения в зону рекреации для создания туристического комплекса "Маяки - Селигер". В рамках проекта планируется строительство маяка со смотровой площадкой, досугового комплекса, ресторана, физкультурно-оздоровительного комплекса, а также гостиниц и гостевых домов с номерных фондом порядка 240 единиц.

Ожидается, что новый инвестиционный проект привлечет более 2 млрд рублей, создаст свыше 160 новых рабочих мест для жителей региона, а также увеличит туристический поток в Осташковской округ на 35 тысяч гостей ежегодно.

Также рассмотрен вопрос о внесении изменений в генеральный план Осташковского округа с целью дальнейшего развития агро-туристического комплекса «Старый Сиг». На территории планируется построить гостиницы для гостей, трапезную, центр спортивных активностей.

В вопросе про переселение речь шла об изменении территориального зонирования семи городских участков общей площадью 2,8 га для строительства многоквартирных домов на улицах Константина Заслонова, Тимофеевская, Садовая, Строителей, а также на Гвардейском, Новом и Продольном проспектах.