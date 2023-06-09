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НовостиОбщество9 июня 2023 11:08

В Тверской области работает "горячая линия" помощи одиноким пожилым людям

Помощь жителям оказывают волонтеры
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Тверской области работает "горячая линия" помощи одиноким пожилым людям

В Тверской области работает "горячая линия" помощи одиноким пожилым людям

Фото: Татьяна Коркина

В Тверской области организован проект "Бабушка, я рядом". Волонтеры оказывают помощь одиноким пожилым людям.

С начала года на "горячую линию" поступило более 1000 звонков. Пожилым и одиноким людям требуется помощь в уборке по дому, покупке продуктов, оплате ЖКУ. Часто представители старшего поколения нуждаются просто в разговоре.

Жители региона, желающие стать волонтёрами, могут обращаться в Фонд Твери по телефону: 8 (4822) 41-53-07.

Телефон "горячей линии" для одиноких пожилых людей: 8-920-680-58-03.