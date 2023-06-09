Игорь Руденя вручил госнаграды жителям Тверской области

Жителям Тверской области вручили государственные и региональные награды Фото: ПТО

9 июня, в преддверии Дня России, губернатор Игорь Руденя вручил государственные и региональные награды жителям Тверской области, а также паспорта юным гражданам Российской Федерации - школьникам из Твери, Торжка, Ржева, Зубцова, Калининского муниципального округа.

Почетными гостями церемонии стали участники специальной военной операции - представители военной авиации, штурманы Евгений Заболотнев, Сергей Кузнецов, Тимофей Миронов и Дмитрий Шишковский.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени вручена генеральному директору издательско-полиграфического комплекса «Парето-Принт» Павлу Арсеньеву.

Медалью Луки Крымского награждена старшая медицинская сестра Ржевского дома-интерната для престарелых и инвалидов Ирина Леонова. Почетное знание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» присвоено директору Тверского медицинского колледжа Татьяне Соцкой.

Заместитель генерального директора по производству ЗАО «Калининское» Сергей Оводков удостоен почётного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации».

Благодарность Президента Российской Федерации объявлена водителю ООО «Верхневолжское автотранспортное предприятие» Надежде Чечкиной, которая стала одной из первых женщин - водителей автобуса на предприятии.

Почетного знака Губернатора Тверской области «Крест святого Михаила Тверского» удостоена художник-график Тверского областного отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России», народный художник РФ Людмила Юга.

Знаком Губернатора Тверской области «Во благо земли Тверской» отмечена работа директора Тверской областной картинной галереи Татьяны Куюкиной.

Такая же награда вручена военному комиссару Максатихинского и Рамешковского муниципальных округов Александру Прокофьеву.

Почётные знаки Тверской области «Слава матери» и «Слава отца» вручены маме пятерых детей Нинель Сизовой из ЗАТО Озёрный и Александру Селиверстову из Калязина, в семье которого 6 детей.

Региональными наградами отмечены представители 344 государственного центра боевого применения и переучивания летного состава Министерства обороны РФ, УМВД по Тверской области, Тверского суворовского военного училища, МФЦ, средств массовой информации, учреждений здравоохранения, культуры, организаций жилищно-коммунального хозяйства.

Игорь Руденя поблагодарил всех, кому вручены награды, за любовь и преданность Отечеству, за труд во благо России и Тверской области.