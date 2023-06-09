В Тверской области на 177 километре трассы М-10 на сутки перекроют движение

В Тверской области перекроют участок трассы М-10 Фото: Максим КИСЕЛЕВ

В связи с выполнением работ по устройству слоев износа на автомобильной дороге М-10 "Россия" на участке со 177 по 196 км, в Тверской области, на въезде и выезде с транспортной развязки с 9:00 утра 10 июня до 9:00 утра 11 июня будет перекрыто движение транспорта. Об этом сообщает ФКУ Упрдор "Россия".

Временно организованы пути объезда:

- при движении со стороны Москвы в поселке Дмитрово-Черкассы, деревне Николо-Малица, а также при необходимости осуществлении разворота, может быть использована разворотная петля на 184 км М-10 "Россия";

- при движении в деревню Николо-Малица со стороны Москвы - съезд с М-10 "Россия" на 178 км - движение по автомобильной дороге подъезд к Твери со стороны Санкт-Петербурга - движение по автомобильной дороге "Москва - Санкт-Петербург" - Николо-Малица.

Схема объезда на период проведения работ представлена на карте.