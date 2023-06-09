Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 июня 2023 7:58

В селе Тверской области ограничен доступ в заброшенные здания

Проверку провела прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
По требованию прокуратуры доступ в здания ограничен

По требованию прокуратуры доступ в здания ограничен

Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратурой Зубцовского района в ходе проверки становлено, что находящиеся в муниципальной собственности три нежилых заброшенных здания в селе Погорелое Городище остаются в свободном доступе. Крыши строений обрушились, разрушены несущие стены, оконные и дверные проемы.

Прокуратурой района главе муниципалитета внесено представление, но проход в здания так и не ограничили. Бездействие администрации признали незаконным через суд.

Решение не вступило в законную силу.