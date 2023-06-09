На почте в Твери задержали контрабандиста

Мужчина получал посылку с сильнодейстующим веществом Фото: УМВД России по Тверской области

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД совместно со службой Смоленской таможни по Тверской области при силовой поддержке спецназа "Гром" в одном из отделений почты был задержан 33-летний житель Твери. Мужчина получал посылку с сильнодейстующим веществом массой более килограмма.

Содержимое проверили эксперты.

По месту жительства контрабандиста полицейские провели обыск и изъяли приборы и оборудование для изготовления и фасовки сильнодействующих веществ.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ. Подозреваемый заключен под стражу, ему предъявлено обвинение в незаконном перемещении через таможенную границу сильнодействующих веществ.