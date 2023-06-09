В Твери до 22 июня перекрыты бульвар Радищева и улица Андрея Дементьева

В Твери перекрыт бульвар Радищева Фото: Алина НИЗАМОВА

Движение и парковка всех видов транспорта ограничены с 18:00 вечера 8 июня до 17:00 вечера 22 июня на бульваре Радищева (на участке от улицы Андрея Дементьева до Студенческого переулка).

Также, с 22:00 8 июня до 17:00 22 июня перекрыта улица Андрея Дементьева (на участке от улицы Симеоновской до улицы Академика Каргина).

Ведутся коммунальные работы.

Организован проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осуществляется на перекрытые участки.

Будьте внимательны, выбирайте пути объезда.