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НовостиОбщество9 июня 2023 5:05

В Твери до 22 июня перекрыты бульвар Радищева и улица Андрея Дементьева

Ведутся коммунальные работы
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Твери перекрыт бульвар Радищева

В Твери перекрыт бульвар Радищева

Фото: Алина НИЗАМОВА

Движение и парковка всех видов транспорта ограничены с 18:00 вечера 8 июня до 17:00 вечера 22 июня на бульваре Радищева (на участке от улицы Андрея Дементьева до Студенческого переулка).

Также, с 22:00 8 июня до 17:00 22 июня перекрыта улица Андрея Дементьева (на участке от улицы Симеоновской до улицы Академика Каргина).

Ведутся коммунальные работы.

Организован проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осуществляется на перекрытые участки.

Будьте внимательны, выбирайте пути объезда.