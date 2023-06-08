Игорь Руденя сообщил, что помощь в зону СВО собирают в каждом районе Тверской области

Губернатор в телестудии. Фото: ПТО

8 июня в вечернем прямом телеэфире с губернатором Игорем Руденей был показан видеоролик, в котором военнослужащие из зоны СВО благодарят земляков из Тверской области за гуманитарную помощь. Особые слова благодарности были сказаны в адрес детей, которые пишут бойцам письма.

Один из бойцов держал на руках котенка. Военный сообщил, что прозвище котика "Блиндаж".

Кадр из видео с военными в зоне СВО. Фото: VK/Вести Тверь

- Сегодня каждый район региона самостоятельно, инициативно готовит и отправляет гуманитарную помощь для наших военнослужащих. Это питание, одежда, стройматериалы, генераторы. Сегодня также важны меры поддержки семей военнослужащих. Это отдых детей в лагерях, льготы при газификации домов и квартир. Никто сегодня не остается в стороне. Все ждут наших героев с Победой! - прокомментировал Игорь Руденя.

Пресс-служба областного правительства сообщила, что Тверской областью направлено уже более 500 тонн гуманитарного груза для военнослужащих, находящихся на передовой.

Уточняется, что в этом деле активное участие принимают предприятия региона.

Для семей военнослужащих-участников СВО в Верхневолжье действует около 20 мер поддержки. Это первоочередное право на зачисление детей в детский сад, внеочередное обслуживание в государственных клиниках, право на субсидию в размере до 150 тыс. рублей на газификацию своих домовладений и т.д.

Также по желанию детям участников СВО предоставляются льготные путёвки в летние загородные, пришкольные, трудовые лагеря региона. В первую смену отдыхать туда отправились 648 детей участников СВО.