В Тверской области меняется маршрут госпитализации "сердечников"

Теперь тех пациентов, кого раньше должны были везти в Бежецк, повезут в Тверь. Фото: Ольга ТРОФИМОВА

8 июня в вечернем телеэфире губернатор Игорь Руденя сообщил, что в регионе меняется один из маршрутов госпитализации пациентов с сердечными заболеваниями, которые живут в Калязинском округе. В ближайшее время соответствующий приказ выпустит областной Минздрав.

Глава региона она пояснил, что "сердечников" из Калязинского округа, которых ранее скорой помощи положено было госпитализировать в Бежецкую ЦРБ, теперь будут доставлять в тверские больницы.

Губернатор отметил, что такое решение принимается и на основе мнений местных жителей, и в виду строительства нового здания для Бежецкой центральной районной больницы. Там будут созданы более современные, высокотехнологичные условия для лечения. Строительство должно быть завершено в 2025 году.

- До этого времени маршрутизация точно будет изменена, - уточнил Игорь Руденя.