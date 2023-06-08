Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия8 июня 2023 15:29

В Тверской области молодой человек забил до смерти собственного брата

Причиной трагедии стала размолвка из-за отца
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Молодой человек заключён под стражу. Фото: Прокуратура Тверской области

Молодой человек заключён под стражу. Фото: Прокуратура Тверской области

В Тверской области братоубийством закончилась ссора между родственниками. 4 июня 2023 года в одном из домов в деревне Митьково Ржевского района 21-летний мужчина забил до смерти собственного брата, который "по пьяной лавочке" выгнал из дома отца.

Молодого человека обвиняют по ч. 4 ст. 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Братоубийца по ходатайству следствия заключён под стражу. Допрошены потерпевшая и очевидцы преступления, назначены необходимые судебные экспертизы. Следственные мероприятия продолжаются, ход расследования находится на контроле в межрайонной прокуратуре.