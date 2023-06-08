В Тверской области молодой человек забил до смерти собственного брата

Молодой человек заключён под стражу. Фото: Прокуратура Тверской области

В Тверской области братоубийством закончилась ссора между родственниками. 4 июня 2023 года в одном из домов в деревне Митьково Ржевского района 21-летний мужчина забил до смерти собственного брата, который "по пьяной лавочке" выгнал из дома отца.

Молодого человека обвиняют по ч. 4 ст. 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Братоубийца по ходатайству следствия заключён под стражу. Допрошены потерпевшая и очевидцы преступления, назначены необходимые судебные экспертизы. Следственные мероприятия продолжаются, ход расследования находится на контроле в межрайонной прокуратуре.