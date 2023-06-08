В Твери наградили работников социальной сферы Верхневолжья

Соцработников награждали в Тверской филармонии. Фото: ПТО

8 июня в Тверской академической филармонии состоялись торжества в честь Дня социального работника.

Приветствие его участникам направил губернатор Игорь Руденя. Глава региона поблагодарил социальных работников, волонтёров и добровольцев за их труд, сохранение и приумножение традиций милосердия и сострадания.

В Тверской области сфере социальной работа свою жизнь посвятили более 6 тысяч человек. Лучшим специалистам отрасли были вручены государственные и региональные награды. Пятнадцать сотрудников социальных учреждений Тверской области удостоены благодарности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

Благодарности губернатора Тверской области получили: медсестра комплексного центра социального обслуживания населения Рамешковского округа Ирина Алексеева; директор реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями города Ржева Ирина Милантьева; воспитатель реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями города Твери Надежда Чувашова.

На мероприятии также наградили победителей и призёров областного этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания. В 2023 году в региональном этапе приняли участие 45 специалистов, которые продемонстрировали лучшие практики поддержки семей с детьми, в том числе воспитывающих детей с инвалидностью, ухода за людьми пожилого возраста, сопровождения жителей в сложной жизненной ситуации.