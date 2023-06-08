В Вышнем Волочке открыли доску памяти погибшего в ходе СВО военнослужащего Вадима Савельева

Табличка появилась на фасаде школы №3 Фото: администрация Вышневолоцкого городского округа
В Вышнем Волочке на фасаде школы №3 открыли доску памяти погибшего в ходе СВО военнослужащего Вадима Савельева. Герой награжден орденом Мужества посмертно.
- В мероприятии приняли участие родные и близкие Вадима Савельева, заместитель главы администрации Вышневолоцкого городского округа Елена Галкина, военный комиссар Вышневолоцкого городского округа и Фировского района Эльвира Груничева, юнармейцы, педагоги и учащиеся школы №3, местные жители, - сообщает администрация Вышневолоцкого городского округа.
Военнослужащий погиб 10 марта 2023 года. Ему было 27 лет.
Память героя почтили минутой молчания.