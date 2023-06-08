В тверском Росреестре рассказали, как узнать о запрете на сделки с недвижимостью

Лучше проверить недвижимость перед сделкой, чтобы не столкнуться с проблемами. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Управлении Росреестра по Тверской области рассказали, как узнать о том, что на недвижимость наложен запрет, из-за которого с нею нельзя будет совершить сделку.

Перед совершением любой сделки с недвижимостью специалисты рекомендуют проверить её на наличие или отсутствие ограничений через сеть Интернет.

«Информация о наличии или отсутствии ограничений на сайте Росреестра доступна каждому гражданину, независимо от того, является он собственником недвижимости или нет», - рассказывает заместитель руководителя Управления Росреестра по Тверской области Ирина Миронова. - «Бесплатно узнать такую информацию можно с помощью электронного сервиса Росреестра «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online».

Для этого необходимо: выбрать тип поиска объекта недвижимости (проще всего это сделать по адресу или кадастровому номеру) и ввести необходимые данные, после чего будет выгружен результат поиска.

Таким образом заявитель может узнать все сведения об интересующем его объекте недвижимости: характеристики объекта, сведения о кадастровой стоимости, сведения о правах и ограничениях.

Получить бесплатную информацию об объектах недвижимости можно также на портале Госуслуг, заказав онлайн-выписку «Сведения из Единого государственного реестра недвижимости», напоминают в ведомстве. Но такую выписку может получить только собственник, который, кстати, также может не знать, что запрет на его недвижимость ещё не снят.