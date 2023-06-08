Игорь Руденя поручил в 2023 году завершить ремонт участка дороги в Тверской области от Калязина до Подмосковья

Губернатору рассказали, как продвигается ремонт трассы. Фото: ПТО

Продолжается ремонт дороги Сергиев Посад - Калязин - Рыбинск - Череповец. Как продвигаются работы на участке в Калязинском округе, 8 июня проверил губернатор Игорь Руденя во время рабочей поездки в муниципалитет.

Ремонт ведется по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». С просьбами отремонтировать трассу неоднократно обращались жители региона.

По заключенному госконтракту работы должны провести с 2023 по 2026 годы.

Губернатор поручил уже в этом году отремонтировать весь участок автотрассы от Калязина до границы с Московской областью. Всего это порядка 55 км.

На объекте отфрезеруют существующее покрытие, устроят два слоя нового асфальтобетона, отремонтируют съезды и посадочные площадки. Для обеспечения безопасности укрепят обочины, установят необходимые технические средства организации дорожного движения, нанесут разметку термопластиком.

Также главой региона поставлена задача о досрочном проведении ремонтных работ на дорогах Талдом - Нерль и Нерль - Скнятино.