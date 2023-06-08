В Тверской области полицейские по горячим следам задержали курьеров-мошенников

Полицейские задержали двух курьеров-мошенников Фото: Даниил ОПАРИН

Сотрудники уголовного розыска в Кимрах задержали подозреваемого в трех мошенничествах в отношении женщин, 1932, 1938 и 1940 годов рождения.

Неизвестные звонили пожилым людям и сообщали, что близкий человек стал виновником ДТП, нужны деньги, чтобы "решить вопрос". Пакет передавали курьеру, которым оказался 20-летний студент из Москвы. Его задержали в торговом центре.

Ущерб составил 400 000 рублей. Ведется следствие.

В Вышнем Волочке 83-летняя пенсионерка передала 24-летнему курьеру полтора миллиона рублей. Молодого человека задержали. Большую часть суммы он перевел на счета заказчика преступления, оставив себе 75 000 рублей в качестве оплаты за услугу.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.