Игорь Руденя проинспектировал ход реставрации Дома купцов Полежаевых в Калязине

Губернатор 8 июня проводит с рабочим визитом в Калязине. Фото: ПТО

8 июня губернатор Игорь Руденя совершил рабочую поездку в Калязин.

Начал визит глава региона с возложения цветов к Обелиску воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны.

Затем губернатор посетил Городскую среднюю общеобразовательную школу. Там по поручению главы региона была капитально отремонтирована кровля. В школе по нацпроекту «Образование» открыт Центр образования естественно-научной направленности «Точка роста».

Во время посещения школы главой региона был дан ряд поручений по проведению в здании наружных и внутренних работ.

Во время рабочего визита. Фото: ПТО

Еще одним объектом внимания губернатора стал Дом купцов Полежаевых – объект культурного наследия. Там идут реставрационные работы. В будущем в здании запланировано разместить экспозиции Калязинского краеведческого музея им. И.Ф. Никольского.

Игорь Руденя поставил задачу строго соблюдать сроки сдачи объекта.

Стенд у Дома купцов Полежаевых, где проводятся реставрационные работы. Фото: ПТО

Кроме того, губернатор осмотрел благоустроенную в прошлом году набережную Волги на спуске к знаменитой Николаевской колокольне.

Игорь Руденя дал ряд поручений для продолжения благоустройства территории, а также отметил, что необходимо отремонтировать брусчатку на спуске - это позволит создать единое преображенное пространство на одном из ключевых туристических объектов города.

Объект и минимакетом Никольской слободы, которая была частично затоплена из-за строительства в 1930-е годы Угличской ГЭС Фото: ПТО