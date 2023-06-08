Игорь Руденя проинспектировал ход реставрации Дома купцов Полежаевых в Калязине

Губернатор 8 июня проводит с рабочим визитом в Калязине.
Фото: ПТО
8 июня губернатор Игорь Руденя совершил рабочую поездку в Калязин.
Начал визит глава региона с возложения цветов к Обелиску воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны.
Затем губернатор посетил Городскую среднюю общеобразовательную школу. Там по поручению главы региона была капитально отремонтирована кровля. В школе по нацпроекту «Образование» открыт Центр образования естественно-научной направленности «Точка роста».
Во время посещения школы главой региона был дан ряд поручений по проведению в здании наружных и внутренних работ.
Во время рабочего визита.
Фото: ПТО
Еще одним объектом внимания губернатора стал Дом купцов Полежаевых – объект культурного наследия. Там идут реставрационные работы. В будущем в здании запланировано разместить экспозиции Калязинского краеведческого музея им. И.Ф. Никольского.
Игорь Руденя поставил задачу строго соблюдать сроки сдачи объекта.
Стенд у Дома купцов Полежаевых, где проводятся реставрационные работы.
Фото: ПТО
Кроме того, губернатор осмотрел благоустроенную в прошлом году набережную Волги на спуске к знаменитой Николаевской колокольне.
Игорь Руденя дал ряд поручений для продолжения благоустройства территории, а также отметил, что необходимо отремонтировать брусчатку на спуске - это позволит создать единое преображенное пространство на одном из ключевых туристических объектов города.
Объект и минимакетом Никольской слободы, которая была частично затоплена из-за строительства в 1930-е годы Угличской ГЭС
Фото: ПТО
Спуск на набережную с видом на знаменитую Никольскую колокольню некогда располагавшегося там Калязинско-Троицкого (Макарьевского) монастыря
Фото: ПТО