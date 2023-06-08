Тверские полицейские вернулись из службеной командировки на Северный Кавказ

Отличившимся сотрудникам вручили ведомственные награды Фото: УМВД России по Тверской области

В Твери у здания УМВД состоялась торжественная встреча сводного отряда полицейских, прибывшего из служебной командировки на Северный Кавказ. В течение полугода полицейские оказывали содействие коллегам в поддержании общественного порядка и обеспечении безопасности граждан.

Прибывших сотрудников встречал начальник регионального Управления МВД, руководители служб и подразделений, родственники, друзья и коллеги.

Начальник УМВД России по Тверской области генерал-майор полиции Сергей Камышев поздравил отряд с возвращением, поблагодарил за добросовестное несение службы, отличившимся сотрудникам вручил ведомственные награды.