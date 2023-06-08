В Твери 12 июня перекроют улицы в районе площади Славы
Фото: Алина НИЗАМОВА
12 июня будет ограничена парковка (с полночи и до 18:00 вечера) и движение всех видов транспорта, в том числе средств индивидуальной мобильности, с 7 утра до 18:00 вечера на улицах, прилегающих к площади Славы.
А именно:
- на улице Чернышевского (на участке от Смоленского переулка до улицы Салтыкова-Щедрина);
- на улице Симеоновской (на участке от улицы Салтыкова-Щедрина до улицы Андрея Дементьева);
- на улице Желябова и улице Староворобьвская (на участке от улицы Андрея Дементьева до Татарского переулка);
- на улице Салтыкова-Щедрина (на участке от улицы Медниковской до улицы Желябова);
- на улице Бассейной (на участке от Татарского переулка до площади Славы);
- на улице Академика Каргина (на участке от улицы Андрея Дементьева до площади Славы).
Ограничения связаны с празднованием Дня России.
Будьте внимательны, ищите пути объезда.